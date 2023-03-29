Женщина за рулем Nissan «догнала» впереди идущую «Ладу» в Самаре

За рулем отечественной легковушки находился 36-летний водитель. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 28 марта, в 10:19 в Советском районе Самары 34-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Murano врезалась в отечественную легковушку.

— Автомобилистка ехала по ул. Авроры в направлении ул. Промышленности. ДТП произошло в ходе движения напротив дома № 9б, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не выбрав безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Лада 111960», женщина врезалась в него. За рулем отечественной легковушки находился 36-летний водитель. Он и пострадал в аварии.

С места происшествия мужчину доставили в медицинское учреждение. Врачи назначили водителю отечественного легкового автомобиля амбулаторное лечение. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

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