Жителям Самары рассказали, во сколько им обойдется переезд из «однушки» в «двушку»

Жителям рассказали о разнице цен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, сколько будет стоить переезд из однокомнатной квартиры в двухкомнатную. Эксперты выяснили, сколько составит разница цен.

По информации платформы «Авито Недвижимость», специалисты выяснили, насколько отличаются цена на вторичном рынке. В среднем переезд по стране обходится горожанам в 859 289 рублей. В Самаре жители заплатили бы 1 100 000 рублей. При этом, средняя цена однокомнатной квартиры в областной столице составляет 3 500 000 рублей, двухкомнатной – 4 600 000 рублей.

Самая большая доплата за двухкомнатную квартиру – в Москве. За переезд горожанам придется доплатить 4 650 010 рублей.

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