В Самарской области мужчина заплатит 3 тысячи за оскорбительное сообщение

Суд оштрафовал злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местный житель заплатит за гневное сообщение. Он оскорбил свою знакомую.

По информации прокуратуры региона, потерпевшая обратилась к правоохранителям и рассказала, что ее 45-летний безработный знакомый начал писать оскорбительные сообщения. При этом, злоумышленник использовал выражения, которые противоречат общепризнанным нормам морали и нравственности.

Сотрудники ведомства возбудили административное дело. Судом жителю назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Акт еще не вступил в свою законную силу.

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