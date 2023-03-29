Холодную воду отключили в частном секторе пос. Шмидта в Самаре 29 марта 2023 года

Подачу воды приостановили на время проведения ремонтных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 29 марта 2023 года, жители части Железнодорожного района Самары остались без холодной воды. Под аварийное отключение попал частный сектор в поселке Шмидта (Запанской).

— С 10:00 29 марта 2023 года отключена водопроводная линия диаметром 300 мм. Причина — утечка из земли. Без ХВС — частный сектор поселка Шмидта, — сообщили в компании «РКС-Самара».

Сколько времени продлятся ремонтные работы, пока неизвестно. Местным жителям предоставили бойлеры с питьевой водой. Их разместили у домов по адресам: ул. Мостовая, 12 и пересечение ул. Степана Халтурина и Неверова.

Напомним, сегодня без холодной воды придется посидеть и жителям домов в других районах Самары. Это связано с проведением плановых работ на сетях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал