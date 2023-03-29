Главный инфекционист Самарской области рассказала, как защититься от кори

Для взрослых наибольшей опасностью является развитие поражения головного мозга. Фото: минздрав Самарской области

Главный инфекционист Самарской области Елена Стребкова рассказала, как защититься от кори и о существующей вакцине.

В регионе фиксируются случаи заболевания кори. Медики предупреждают, что она передается воздушно-капельным путем. Предотвратить распространение инфекции может только вакцинация. Плановая иммунизация детей проводится в 12 месяцев и 6 лет.

Есть и вакцинация взрослых, тех, кто не болел и у кого нет сведений о ранее сделанных прививках, а также тех, кто был в контакте с заболевшим. Если человек, который ранее не болел и не прививался, находился в контакте с заболевшим, то ему показана вакцинация по эпидемическим показаниям. Она должна проводиться в течение первых 72 часов с момента контакта.

— Корь опасна тем, что она поражает многие органы и системы. Для взрослых наибольшей опасностью является развитие поражения головного мозга. Против этого заболевания есть вакцина, надо просто защититься, — подчеркнула Елена Стребкова.

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