В Самаре после жалоб жителей приступили к ремонту моста на улице Главной

Работники проведут ремонт мостов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты обработали жалобы местных жителей. Резкое потепление сказалось на качестве дорожного покрытия.

По информации ЦУР Самарской области, за последний месяц горожане отправили более 2,5 тысяч сообщений с адресами аварийных участков. Ранняя весна не только сказалась на качестве дорог, но и позволила начать активные работы по аварийно-ямочному ремонту. В регионе планируют отремонтировать Кировский мост, мост на улице Главной и работы на Горбатом мосту.

Администрация городов и районов только в марте взяли в работу более 8 тысяч сообщений. Это больше половины сообщений, отработанных через систему «Инцидент Менеджмент».

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