В Самаре прошел форум «Культура. Вызовы времени»

Участники форума обсудили актуальные темы с авторитетными федеральными спикерами. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

28 марта в Самаре прошел масштабный форум «Культура. Вызовы времени». Отмечая весомый вклад работников культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение и приумножение культурного богатства страны, губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров сказал о всевозрастающей роли российской культуры в условиях, когда коллективный Запад пытается вымарать из мирового культурного пространства имена наших писателей, художников, композиторов.

- По сути, каждый из нас сегодня — боец культурного фронта, где ведется непримиримая борьба за человека и такие основополагающие ценности, как семья, историческая память, Родина. На ментальном уровне именно культура помогает противостоять человеконенавистнической идеологии, мракобесию и агрессии, то есть всему тому, с чем сражаются наши воины в ходе специальной военной операции, – отметил глава региона.

Форум объединил более 400 участников – представителей учреждений культуры и общественных деятелей, ветеранов отрасли и активистов молодежных проектов, в том числе из муниципальных районов Самарской области. Они обменялись опытом на шести секциях по актуальным направлениям, переосмысливали тенденции нового времени вместе с авторитетными федеральными спикерами. В их числе - народная артистка РФ, председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая, первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев, директор по работе с органами государственной власти АНО «Креативная экономика» Анна Афанасьева и другие.

- У Самарской области просто огромный потенциал для развития креативной составляющей, - отметил руководитель «Галереи Новое пространство», Самарской областной научной библиотеки, участник форума Дмитрий Вырыпаев. – У нас великолепные театры и музеи, формируется кластер креативного пространства: «Дом77», территория «Станкозавода. То есть имеется хорошая база, с которой можно совершать рынок. С поддержкой государства процесс перехода к креативной индустрии может быть максимально гибким, быстрым и дружелюбным.