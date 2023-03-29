Фальшфасады и заборы на туристических маршрутах обновят в Самаре

Рабочие обновят поврежденные сетки фальшфасадов домов Фото: Архив "КП"

В Самаре приведут в порядок фальшфасады, которыми обтягивают здания на время ремонта или реконструкции, и восстановят установленные перед ЧМ-2018 заборы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Планируется обновить все поврежденные сетки фальшфасадов и восстановить заборы, которые установили в единой стилистике перед чемпионатом мира по футболу. Работы проведут на туристических и гостевых маршрутах, - отметили в мэрии.

Приведут в порядок в Самаре и другие объекты: пешеходные ограждения, остановки общественного транспорта, опоры уличного освещения и контактной сети МП «ТТУ», фасады домов. Специалисты уже провели «дефектовку» и определили объемы работ. Многие из них должны выполнить до 15 апреля 2023 года.

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