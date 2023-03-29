Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 10:53

Многие самарцы считают, что для достижения успехов в работе необходимо чувство юмора

Чаще всего об этом говорят работники старше 45 лет
Алена ПРОВКИНА
Многие считают, что в работе необходимо чувство юмора

Многие считают, что в работе необходимо чувство юмора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие сотрудники считают, что на работе важно иметь чувство юмора. Чаще всего об этом говорят работники старше 45 лет.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, специалисты выяснили, нужно ли чувство юмора для достижения трудовых свершений. Поддерживают эту идею 61% пользователей. Не согласны с этим 27% респондентов. Эксперты отмечают, чем старше возраст респондентов, тем выше они оценивают роль чувства юмора.

При этом, 48% горожан моложе 24 лет поддерживают, что необходимо уметь понимать шутки. Чаще всего об этом заявляют представители сферы менеджмента, бармена, воспитатели, логисты и специалисты по работе с клиентами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал