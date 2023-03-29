Многие самарцы считают, что для достижения успехов в работе необходимо чувство юмора

Многие считают, что в работе необходимо чувство юмора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие сотрудники считают, что на работе важно иметь чувство юмора. Чаще всего об этом говорят работники старше 45 лет.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, специалисты выяснили, нужно ли чувство юмора для достижения трудовых свершений. Поддерживают эту идею 61% пользователей. Не согласны с этим 27% респондентов. Эксперты отмечают, чем старше возраст респондентов, тем выше они оценивают роль чувства юмора.

При этом, 48% горожан моложе 24 лет поддерживают, что необходимо уметь понимать шутки. Чаще всего об этом заявляют представители сферы менеджмента, бармена, воспитатели, логисты и специалисты по работе с клиентами.

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