В ГИБДД Самарской области рассказали, что делать, если автомобиль попал в яму

В Госавтоинспекции назвали порядок действий, если водитель угодило в яму и повредил колесо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с приходом весны сошел не только снег, но и кое-где асфальт на дорогах. На проезжих частях образовались многочисленные дефекты, которые могут навредить машине. В региональной Госавтоинспекции рассказали, что делать, если автомобиль попал в яму.

Для начала нужно остановить авто, включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки. Затем сообщить о ДТП в службу «112» или по номеру 102 и ждать прибытия сотрудников ГИБДД. Нельзя перемещать или убирать какие-либо предметы или следы, имеющие отношение к происшествию.

Если машина получила повреждения после попадания в яму на дороге, то полицейские должны будут осмотреть участок, зафиксировать наличие недостатков проезжей части и отразить эти сведения в рапорте. Также они должны заснять на фото или видео дефекты и факт наличия или отсутствия знаков «Неровная дорога», положение транспорта и полученные повреждения.

После оформления ДТП водитель должен получить от сотрудников ГИБДД необходимые документы и уведомить страховую компанию о ДТП, а затем обратиться к независимому оценщику для проведения экспертизы и оценки стоимости ремонта.

- Далее участнику аварии необходимо определить собственника дороги, составить претензию (в свободной форме) с подробным описанием ситуации и направить письмом досудебную претензию, - рассказали в областной ГИБДД.

Если ответа не будет или он не устроит, водитель пострадавшего из-за ямы на дороге авто может подать иск в суд.

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