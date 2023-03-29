У жителя Самары конфисковали внедорожник Mercedes за повторное пьяное вождение

Мужчина ранее был лишен водительских прав. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд конфисковал автомобиль Mercedes GL500 у мужчины, который несколько раз ездил пьяным за рулем. Теперь иномарка безвозмездно изъята и обращена в собственность государства.

— Водитель еще в октябре 2022 года был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде и лишен водительских прав. Однако он вновь сел за руль, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Так, нетрезвый водитель за рулем Mercedes попался еще в декабре 2022 года и январе 2023 года. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он в обоих случаях отказался. Уже потом в суде мужчина признал свою вину.

Суд назначил самарцу наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. А также конфисковал транспортное средство.

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