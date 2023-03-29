Самарцы пожаловались на разрушенную лестницу на набережной

Дети с трудом перепрыгивают разрушенные лестницы. Фото: скриншот видео
В Самаре местные жители показали разрушенную лестницу на набережной. Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео в социальных сетях.
Судя по предоставленным кадрам, несколько плит находятся в разрушенном состоянии. В комментариях пользователи отмечают, что приходится перепрыгивать опасные участки. Особенно сложно это делать родителям с детьми.
- Там с последней ступеньки с парашютом надо прыгать, - отмечают самарцы.
Напомним, после обращений граждан в регионе приступили к ремонту мостов. Специалисты взяли в работу жалобы местных жителей.
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