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НовостиОбщество29 марта 2023 11:22

Самарцы пожаловались на разрушенную лестницу на набережной

Горожане поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Дети с трудом перепрыгивают разрушенные лестницы. Фото: скриншот видео

Дети с трудом перепрыгивают разрушенные лестницы. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители показали разрушенную лестницу на набережной. Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео в социальных сетях.

Судя по предоставленным кадрам, несколько плит находятся в разрушенном состоянии. В комментариях пользователи отмечают, что приходится перепрыгивать опасные участки. Особенно сложно это делать родителям с детьми.

- Там с последней ступеньки с парашютом надо прыгать, - отмечают самарцы.

Напомним, после обращений граждан в регионе приступили к ремонту мостов. Специалисты взяли в работу жалобы местных жителей.

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