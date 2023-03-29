Самарские таможенники в 2023 году остановили 70 автомобилей, груженых древесиной

После остановки водителей отправляли на разрешенный пункт пропуска. Фото: пресс-служба Самарской таможни

С 2023 года правительство РФ разрешило вывозить отдельные виды древесины из России на грузовом автотранспорте. Правда, сделать это можно только через определенные пункты пропуска. В их список вошел МАПП «Озинки», который находится рядом с Самарской областью. Однако до того, как постановление властей вступило в силу, такие пункты на всем российско-казахстанском участке границы не были определены. Несмотря на это, нарушения продолжаются до сих пор.

–Только за 1 квартал 2023 года мобильными группами Самарской таможни было выявлено порядка 70 автомобилей с такими товарами. Разъяснив водителю действующее законодательство, сотрудники предлагают проследовать им в пункты пропуска, указанные в перечне постановления. Сейчас ближайший к региону деятельности Самарской таможни - это МАПП «Озинки», – рассказал начальник Самарской таможни Александр Архипов.

В таможне также напоминают, что перевозчику необходимо знать, действуют ли запреты и ограничения в отношении товара, который он собрался вывезти.

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