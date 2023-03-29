АВТОВАЗ запустит производство LADA на заводе в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023

Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом LADA в востребованных сегментах C и D Фото: АвтоВАЗ

АВТОВАЗ готовится к старту производства автомобилей LADA на бывшем заводе «Ниссан» в Санкт-Петербурге. Предприятие может начать выпуск машин на площадке в Северной столице уже во втором квартале 2023 года. Об этом сообщил президент тольяттинского автогиганта Максим Соколов.

- Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом LADA в востребованных сегментах C и D, - говорится в сообщении на официальном сайте АВТОВАЗа.

Напомним, 3 марта 2023 года в Тольятти стартовало производство флагманской LADA Vesta нового поколения. Для этого использовали оборудование, перенесенное ранее из Ижевска. Планируется, что новая модель поступит в дилерские центры в мае. Также в этом году предприятие намерено возобновить выпуск семейства Largus и создать опытную партию электромобиля е-Largus. Всего в 2023-м АВТОВАЗ планирует произвести более 400 тысяч автомобилей.

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