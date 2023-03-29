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НовостиОбщество29 марта 2023 11:37

Стали известны дороги Самары, которые первыми начнут приводить в порядок в 2023 году

Работы будут выполнены в рамках нацпроекта
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В этом году ремонт будет выполнен на 42 участках

В этом году ремонт будет выполнен на 42 участках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшее время в Самаре стартуют работы по обновлению дорог в рамках нацпроекта. В мэрии рассказали, какие участки будут отремонтированы в первую очередь.

По данным городской администрации, первыми подрядчики начнут чинить Южный мост, Береговую и Уральскую улицы. Изначально рабочие снимут старое дорожное покрытие, следом начнется укладка асфальтобетонной смеси.

Напомним, в общей сложности в 2023 году власти намерены обновить 42 дорожных объекта. Приводить магистрали в порядок будут, в основном, в ночное время. Полного перекрытия проезда не будет - только по полосам. На Южном мосту во время ремонта планируется организовать реверсивное движение.

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