Молодой бизнесмен из Самары открыл чайный бар при помощи средств гранта

Кирилл признается, что на занятие чайным делом его вдохновила история России
Фото: правительство Самарской области
Жители Самарской области продолжают развивать свой бизнес благодаря средствам регионального гранта. На этот раз удача улыбнулась Кириллу Тимяшеву из Самары. Он принял участие в программе «Ты – предприниматель», прошел обучение основам бизнес-деятельности и стал победителем конкурса грантов.
У Кирилла необычный бизнес – он владеет чайным баром «Весенние сезоны». Заведение находится в историческом центре Самары. Посетители бара могут попробовать напитки из разных стран мира и послушать живую музыку. Благодаря победе в конкурсе самарец сможет заняться развитием своего дела.
– На полученные средства я куплю оборудование для увеличения ассортимента, среднего чека, а также направлю часть гранта на развитие социальных сетей своего заведения, – поделился Кирилл Тимяшев.
Программа «Ты – предприниматель» сейчас идет в Самаре и Тольятти. В ближайшее время участники пройдут несколько тренингов, а выпускники смогут побороться за грант в размере до 500 тысяч рублей.
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