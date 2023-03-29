Молодой бизнесмен из Самары открыл чайный бар при помощи средств гранта

Кирилл признается, что на занятие чайным делом его вдохновила история России Фото: правительство Самарской области

Жители Самарской области продолжают развивать свой бизнес благодаря средствам регионального гранта. На этот раз удача улыбнулась Кириллу Тимяшеву из Самары. Он принял участие в программе «Ты – предприниматель», прошел обучение основам бизнес-деятельности и стал победителем конкурса грантов.

У Кирилла необычный бизнес – он владеет чайным баром «Весенние сезоны». Заведение находится в историческом центре Самары. Посетители бара могут попробовать напитки из разных стран мира и послушать живую музыку. Благодаря победе в конкурсе самарец сможет заняться развитием своего дела.

– На полученные средства я куплю оборудование для увеличения ассортимента, среднего чека, а также направлю часть гранта на развитие социальных сетей своего заведения, – поделился Кирилл Тимяшев.

Программа «Ты – предприниматель» сейчас идет в Самаре и Тольятти. В ближайшее время участники пройдут несколько тренингов, а выпускники смогут побороться за грант в размере до 500 тысяч рублей.

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