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НовостиОбщество29 марта 2023 11:52

Молодой бизнесмен из Самары открыл чайный бар при помощи средств гранта

На полученные деньги мужчина закупит оборудование для своего бизнеса
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Кирилл признается, что на занятие чайным делом его вдохновила история России

Кирилл признается, что на занятие чайным делом его вдохновила история России

Фото: правительство Самарской области

Жители Самарской области продолжают развивать свой бизнес благодаря средствам регионального гранта. На этот раз удача улыбнулась Кириллу Тимяшеву из Самары. Он принял участие в программе «Ты – предприниматель», прошел обучение основам бизнес-деятельности и стал победителем конкурса грантов.

У Кирилла необычный бизнес – он владеет чайным баром «Весенние сезоны». Заведение находится в историческом центре Самары. Посетители бара могут попробовать напитки из разных стран мира и послушать живую музыку. Благодаря победе в конкурсе самарец сможет заняться развитием своего дела.

– На полученные средства я куплю оборудование для увеличения ассортимента, среднего чека, а также направлю часть гранта на развитие социальных сетей своего заведения, – поделился Кирилл Тимяшев.

Программа «Ты – предприниматель» сейчас идет в Самаре и Тольятти. В ближайшее время участники пройдут несколько тренингов, а выпускники смогут побороться за грант в размере до 500 тысяч рублей.

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