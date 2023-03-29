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НовостиОбщество29 марта 2023 11:54

В Самаре на конференции обсудят психологическое здоровье и эмоциональную стабильность

Участниками конференции станут ученые и специалисты
Алена ПРОВКИНА
Специалисты обсудят психологическое здоровье самарцев

Специалисты обсудят психологическое здоровье самарцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области впервые пройдет научная конференция «Психологическое здоровье в эпоху социальных катаклизмов». Во время встречи обсудят актуальные вопросы.

По информации пресс-службы правительства региона, особое внимание уделят работе с острыми переживаниями, а также психологическому сопровождению в ситуации острого стресса и работе с посттравматическим синдромом. Участниками конференции станут ученые и специалисты.

Среди основных тем обсуждения: стрессогенная среда как новое профессиональное условие, технологии психологической работы со стрессом, методы психологического сопровождения человека, вопросы профилактики эмоционального выгорания.

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