«Акрон» отправит болельщиков на матч с «Динамо» на двухэтажном поезде

Состав "Акрон Экспресса" будет сформирован из двухэтажных вагонов. Фото: РЖД

3 апреля 2023 года в рейс отправится железнодорожный состав по маршруту Жигулевское море — Москва. Он получит название «Акрон Экспресс» и арендуется специально для перевозки болельщиков на матч Кубка России по футболу между московским «Динамо» и тольяттинским «Акроном».

Известно, что в составе будет семь двухэтажных вагонов.

- Количество мест в поезде ограничено – 448, и он будет следовать без остановок, - сообщили в футбольном клубе «Акрон».

Поезд отправится со станции Жигулевское море 3 апреля в 18 часов по самарскому времени и прибудет в столицу в 11.25 по Москве.

Обратный рейс ориентировочно стартует со столичного Казанского вокзала в час ночи, прибытие на станцию Жигулевское море — в 19.30 местного времени.

- В случае форс-мажора все болельщики, добравшиеся на поезде в Москву, в обратном направлении смогут вернуться в Тольятти на бесплатных автобусах, - обещают в ФК «Акрон».

Для бронирования мест в поезде необходимо отправить заявку на сайте футбольного клуба «Акрон» до 23.59 30 марта. Сама поездка для болельщиков будет бесплатной, но для посадки на поезд необходимо купить билеты в гостевой сектор столичной «ВТБ-Арены» стоимостью 400 рублей.

Полуфинальная игра Пути регионов Кубка России «Динамо» - «Акрон» пройдет в Москве 4 апреля, начало встречи — в 19.30 по московскому времени.