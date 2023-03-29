Доктор Мясников призвал россиян исключить из рациона поваренную соль

Специалист рекомендовал заменить столовую соль на калиевую
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Доктор и телеведущий Александр Мясников призвал исключить поваренную соль из рациона. Ее употребление может нанести вред здоровью человека. Лучше всего, по мнению специалиста, использовать калиевую соль.
— Соли калия не несут в себе натрий. Заменить столовую соль калиевой — вполне логично, — приводит ФАН слова Александра Мясникова.
Доктор напомнил, что чрезмерное употребление соли может привести к проблемам со здоровьем. К примеру, велик риск развития гипертонии, почечной недостаточности и появления проблем с сосудами. В сутки следует употреблять не более 5-6 граммов соли.
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