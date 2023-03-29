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НовостиОбщество29 марта 2023 12:18

Доктор Мясников призвал россиян исключить из рациона поваренную соль

Ее чрезмерное употребление вредно для здоровья
Анастасия ФИЛАТОВА
Специалист рекомендовал заменить столовую соль на калиевую

Специалист рекомендовал заменить столовую соль на калиевую

Фото: Shutterstock

Доктор и телеведущий Александр Мясников призвал исключить поваренную соль из рациона. Ее употребление может нанести вред здоровью человека. Лучше всего, по мнению специалиста, использовать калиевую соль.

— Соли калия не несут в себе натрий. Заменить столовую соль калиевой — вполне логично, — приводит ФАН слова Александра Мясникова.

Доктор напомнил, что чрезмерное употребление соли может привести к проблемам со здоровьем. К примеру, велик риск развития гипертонии, почечной недостаточности и появления проблем с сосудами. В сутки следует употреблять не более 5-6 граммов соли.

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