Девушки-волонтеры из Самары приняли участие в первой тренировке по каратэ

Участницы признались, что получили заряд энергии и хорошего настроения. Фото: "Единая Россия" Самарская область

В Самаре прошла первая тренировка по киокушинкай-каратэ для девушек-волонтеров. В ней приняли участие студентки вузов и представительницы «Молодой гвардии Единой России». Инициаторами проведения мероприятия выступили координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер и член общественного совета партпроекта, президент Клуба боевых искусств «Сатори» Павел Шор.

– В конце февраля при поддержке регионального министерства спорта мы провели открытую тренировку для активистов «Молодой Гвардии Единой России». К моему удивлению, в тот раз пригласили на нее только ребят. Поэтому мы решили сделать отдельную тренировку, специально для прекрасной половины, – рассказал Роман Балтер.

Мероприятие продолжалось в течение двух часов. За это время девушки сделали разминку, освоили базовые техники и отработали приемы. Признаются: тренировка подарила им заряд бодрости и хорошего настроения.

– Каратэ – очень интересный вид спорта. Спасибо за организацию такой тренировки, – поделилась впечатлениями волонтер Анна Васильева.

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