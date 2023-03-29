В Самаре гендиректор фирмы задолжал 69 работникам почти 4 млн рублей

В ближайшее время руководитель предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить генерального директора одной из фирм. Он задолжал своим работникам почти 4 млн. рублей. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

В центре разбирательств оказалось предприятие, которое занимается монтажом строительных конструкций. Следствие полагает, что руководитель ООО не платил зарплату 69 работникам с декабря 2020 по август 2021 года. За это время сумма долга превысила 3 млн. 900 тыс. рублей.

– Денежные средства на счетах организации были. Однако они направлялись на удовлетворение требований других кредиторов, полных расчетов с контрагентами, а также получение личной выгоды, – пояснили в региональном СУ СК.

В отношении директора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145. 1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Материалы уже переданы в суд.

Аналогичная ситуация произошла в другой самарской организации, которая занимается перевозками. Директор фирмы не платила коллективу заработную плату с января по март 2022 года и задолжала более 500 тысяч рублей. В ближайшее время она также предстанет перед судом.

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