Трамвайное межпутье начали обновлять на двух перекрестках в Самаре в ночь на 29 марта 2023

Работы выполняются с позднего вечера до утра, что не мешать проезду транспорта Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается ремонт трамвайного межпутья. Ранее межрельсовое полотно обновили на нескольких перекрестках проспекта Ленина, а в ночь на 29 марта 2023 года взяли в работу пересечения улиц Пензенской и Владимирской, Клинической и Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сначала дорожники аккуратно снимают старое покрытие, чтобы не повредить рельсы, затем готовят основание из асфальтобетонной крошки, а потом укладывают два слоя литого асфальтобетона общей толщиной 8 см.

- Такое полотно выдержит повышенные эксплуатационные нагрузки. После устройства верхнего слоя по еще горячей смеси рассыпается черный щебень, который затем вдавливается катком для лучшего сцепления автомобильных колес с покрытием, – рассказал начальник участка подрядной организации Тимофей Глухов.

Отметим, чтобы минимизировать неудобства для горожан, работы начинаются примерно в 22:00. В это время не такой напряженный трафик. Трудятся специалисты до самого утра. Добавим, что в планах также привести в порядок трамвайное межпутье на пересечении улиц Тухачевского и Киевской.

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