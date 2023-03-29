Где проверить место получения штрафов ГИБДД

Большинству из нас важно знать, где получил штраф. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать получение новых штрафов, не дожидаясь бумажного постановления, и оплачивать их без комиссии. Чтобы увидеть штрафы ГИБДД, необходимо зайти в приложение или интернет-банк, в разделе «Платежи» выбрать пункт «Оплата штрафов ГИБДД без комиссии» и указать реквизиты документов (СТС, водительского удостоверения или номер постановления). При наличии задолженностей сервис покажет неоплаченный штраф и данные о нарушении: статью КоАП, размер штрафа и срок действия скидки, дату и место нарушения на онлайн-карте. Сервис по онлайн-оплате штрафов доступен для всех пользователей банка.

- Мы продолжаем обновлять онлайн-сервисы. Интеграция популярных платежей в сторону поставщиков услуг и государства в одном банковском приложении позволяет улучшить и упростить все сферы жизни для наших клиентов. Обновленный сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД в онлайн-банке станет удобным вариантом контроля расходов, который позволяет в реальном времени узнать сумму и срок действия скидки. С помощью интерактивной карты клиенты могут приблизить и уточнить место нарушения. По проведенным исследованиям, более 70% плательщиков штрафов ГИБДД хотят понимать, где именно они нарушили, чтобы в следующий раз быть более бдительным на этом месте, – отметил начальник управления «Платежи» ВТБ Руслан Новиков.