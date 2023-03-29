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НовостиОбщество29 марта 2023 13:11

В Самаре обновят фальшфасады и восстановят заборы на туристических маршрутах в апреле 2023 года

Объемы работ уже определены
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы планируется завершить к середине апреля

Работы планируется завершить к середине апреля

Фото: администрация Самары

В Самаре 1 апреля 2023 года стартует традиционный месячник по благоустройству. Список работ уже определен. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, службы приведут в порядок фальшфасады, которыми обтягивают здания на время ремонта и реконструкции. Там, где сетки получили повреждения, их обновят. Также планируется восстановить заборы на туристических и гостевых маршрутах, которые были оформлены в единой стилистике перед ЧМ-2018.

Помимо этого, обновление затронет фасады домов, опоры уличного освещения, остановки общественного транспорта, пешеходные ограждения. Отмечается, что «дефектовка» уже проведена.

По данным мэрии, большую часть работ планируется завершить уже к 15 апреля.

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