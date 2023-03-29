В Самаре обновят фальшфасады и восстановят заборы на туристических маршрутах в апреле 2023 года

Работы планируется завершить к середине апреля
Фото: администрация Самары
В Самаре 1 апреля 2023 года стартует традиционный месячник по благоустройству. Список работ уже определен. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В частности, службы приведут в порядок фальшфасады, которыми обтягивают здания на время ремонта и реконструкции. Там, где сетки получили повреждения, их обновят. Также планируется восстановить заборы на туристических и гостевых маршрутах, которые были оформлены в единой стилистике перед ЧМ-2018.
Помимо этого, обновление затронет фасады домов, опоры уличного освещения, остановки общественного транспорта, пешеходные ограждения. Отмечается, что «дефектовка» уже проведена.
По данным мэрии, большую часть работ планируется завершить уже к 15 апреля.
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