В Самаре обновят фальшфасады и восстановят заборы на туристических маршрутах в апреле 2023 года

Работы планируется завершить к середине апреля Фото: администрация Самары

В Самаре 1 апреля 2023 года стартует традиционный месячник по благоустройству. Список работ уже определен. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, службы приведут в порядок фальшфасады, которыми обтягивают здания на время ремонта и реконструкции. Там, где сетки получили повреждения, их обновят. Также планируется восстановить заборы на туристических и гостевых маршрутах, которые были оформлены в единой стилистике перед ЧМ-2018.

Помимо этого, обновление затронет фасады домов, опоры уличного освещения, остановки общественного транспорта, пешеходные ограждения. Отмечается, что «дефектовка» уже проведена.

По данным мэрии, большую часть работ планируется завершить уже к 15 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.