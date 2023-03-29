Андрей Кислов: «Президент одобрил самарский проект для участников СВО «Возвращение»

Парламентарий рассказал о самарском проекте на заседании Совета Федерации / Фото: предоставлено пресс-службой сенатора Андрея Кислова

В среду, 29 марта 2023 года, состоялось пленарное заседание Совета Федерации РФ. На нем сенатор от Самарской области Андрей Кислов рассказал о программе для участников СВО «Возвращение», которую реализуют в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

- Проект нацелен на оказание помощи военнослужащим в оформлении всех положенных льгот, комплексном лечении и реабилитации, в переобучении и трудоустройстве, организации отдыха и свободного времени. Кроме того, программа включает поддержку бойцов, прибывающих из зоны СВО в отпуск, - отметил Андрей Кислов.

Ранее самарский проект «Возвращение» представили президенту России Владимиру Путину. Глава государства одобрил инициативу и поручил распространить ее на другие регионы.

- Эта работа уже идет в рамках парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, - сказал Андрей Кислов.

Парламентарий считает, что разработанная в Самарской области программа способствует укреплению боевого духа военнослужащих, их социальной адаптации и приближению победы в СВО. Сенатор отметил, что регион готов делиться своим опытом с другими субъектами РФ.

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