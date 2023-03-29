Самарцы сняли на видео вынос мужчины из вагона трамвая вечером 28 марта 2023

Водитель и кондуктор вынесли перепившего пассажира из вагона и оставили на конечной остановке Фото: скриншот с видео

Вечер вторника, 28 марта 2023 года, в Самаре был богат на происшествия с трамваями. К примеру, в одном подрались кондуктор и пассажир, а из второго пришлось выносить «тело» - перепившего мужчину, который не мог стоять на ногах. Информация об этом появилась в соцсетях.

- Сын снял на видео, как водитель трамвая № 22 и кондуктор вынесли из вагона человека и оставили его на улице. Непонятно, в каком он состоянии был. Все случилось в 15-м микрорайоне, - поделилась в паблике «Подслушано Самара» местная жительница.

Ситуацию прокомментировали в МП «ТТУ». По информации предприятия, примерно в восемь часов вечера в трамвай сел очень пьяный мужчина. Он заявил, что поедет до конечной, где его якобы должна встретить жена. Пассажир попросил вынести его из салона, что и сделали впоследствии водитель и кондуктор. В «ТТУ» отмечают, что самарца не оставили лежать на асфальте, а усадили на лавочку на остановке. Встретила ли его супруга, добрался ли он до дома, история умалчивает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал