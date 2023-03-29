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НовостиОбщество29 марта 2023 13:46

Активность на рынке загородной недвижимости растет

По данным крупного банка, количество предложений увеличилось на 29%
Елена ЧЕЧЕНИНА
О загородной жизни мечтают многие. Фото: https://ru.freepik.com/author/zinkevych.

О загородной жизни мечтают многие. Фото: https://ru.freepik.com/author/zinkevych.

Интерес к загородной недвижимости сильно вырос: за последний год по данным аналитиков Домклик, суммарное предложение о продаже загородного жилья увеличилось на 29%.

- Многие россияне хотят построить свой дачный домик или коттедж, и им важно найти надежного подрядчика, который добросовестно сделает работу по разумной цене. Чтобы помочь людям найти таких подрядчиков, мы запустили новый раздел на витрине загородной недвижимости, где собраны типовые проекты от проверенных Сбером строительных компаний. Сейчас на странице уже размещен 71 проект от 9 компаний в ценовом диапазоне от 3,4 до 11,2 млн рублей. Мы будем планомерно расширять ассортимент таких проектов, - сообщил и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Андрей Лейпи.

При необходимости на проекты можно оформить ипотеку.