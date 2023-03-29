Оплату проезда для льготников в регионах модернизируют

Система дает удобство пользователям и властям. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Благодаря цифровому решению СберТройка СОЦ льготные пассажиры городского транспорта в регионах России могут оплачивать проезд социальной картой или картой «Мир», на которую привязаны льготы: не нужно стоять в очередях за бумажными талонами, баланс можно пополнять удаленно. Кроме того, льготная карта автоматически продлевается, ее также можно быстро восстановить при утрате.

Сегодня в системе зарегистрированы свыше 800 тысяч человек в Саратовской и Тульской областях, Республике Алтай, Тыве и других субъектах РФ. Система при запуске адаптируется под запрос региона. Работает круглосуточная телефонная служба поддержки. С порядком привязки своей карты к системе льготный пассажир может ознакомиться на сайте министерства социального развития своего региона.

- Мы смогли сделать льготную оплату проезда удобной, быстрой и надежной, как и обычная оплата банковской картой. А также прозрачной для органов власти, выделяющих финансирование на льготные поездки. Большой интерес к СберТройке СОЦ со стороны руководителей регионов и муниципалитетов вселяет уверенность, что новые стандарты качества оплаты проезда вскоре будут распространены во многих регионах нашей страны, - сообщил директор дивизиона «Переводы» Сбербанка Леонид Шныр.

Власти региона также получают ряд выгод от внедрения системы, прежде всего удобный инструмент для ведения автоматизированного реестра льготников и гибко настраиваемую систему отчетности. Некоторые регионы благодаря нововведению переходят от бумажных талонов к пластиковым картам, что позволяет экономить средства. Если льгота привязывается к банковской карте «Мир», регион и перевозчик также экономят бюджетные средства на выпуске новых карт.