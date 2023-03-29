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НовостиСпорт29 марта 2023 15:06

Стали известны траты «Крыльев Советов» на услуги футбольных агентов в 2022 году

Данные о деньгах, уплаченных агентам, обнародовал РФС
Евгений ЕГОРОВ

Российский футбольный союз опубликовал данные о том, какие суммы потратили футбольные клубы РПЛ и ФНЛ на услуги посредников при подписании контрактов с игроками.

«Крылья Советов» в этом списке на 11-м месте. Самарский клуб, согласно информации от РФС, за 2022 год перевел агентам 43 060 000 рублей.

Щедрее всех оказался московский «Спартак» - он не пожалел на оплату вознаграждения посредникам 4 817 960 евро, 36 658 долларов США и почти 268 млн рублей. В тройке лидеров оказались также санкт-петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА.

В топ-20 по этому показателю — шесть клубов ФНЛ, включая новороссийский «Черноморец» и «Чайку» из Песчанокопского, играющие во второй лиге. Тольяттинский «Акрон» не вошел в число 20 наиболее потратившихся на агентов российских клубов.