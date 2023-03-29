В Самаре МП «Благоустройство» оштрафовали за долги перед предпринимателями

Решение о штрафе приняли в Самарском УФАС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское УФАС наложило штраф на МП «Благоустройство». Причина – долг перед тремя организациями. Информацию сообщили в региональной антимонопольной службе.

Выяснилось, что МП «Благоустройство» заключило несколько договоров с ООО «Леодан», ООО «Веха-Регион», ООО «Арт-Строй». Предприниматели должны были обеспечить эксплуатационное состояние автомобильных дорог в нескольких районах Самары, оказать транспортные услуги и услуги спецтехники, поставить запасные части для транспорта предприятия.

Компании выполнили обязательства точно в срок, однако «Благоустройство» так и не перечислило им оплату. Тогда в дело вмешалась прокуратура Октябрьского района, а за ней – Самарское УФАС. В результате МП оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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