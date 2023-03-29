Поезд «Жигули», следующий из Самары в Москву, временно изменит расписание

Новые правила начнут действовать в апреле 2023 года. Фото: КбшЖД

Фирменный поезд «Жигули», следующий по маршруту Самара-Москва, в ближайшее время ждут изменения. В частности, будет изменено расписание, нумерация, вокзал прибытия и отправления. Информацию сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

– В апреле поезд будет курсировать под номером №139/140 вместо привычного №9/10, а прибывать и отправляться с Павелецкого вокзала вместо Казанского. Изменения связаны с проведением масштабных ремонтных работ на инфраструктуре Московской железной дороги, – рассказали в КбшЖД.

С 5 по 27, а также 29 апреля поезд будет прибывать в столицу в 9:40. Это на 1,5 часа позже обычного. 30 апреля и 1 мая время прибытия изменится на 10:05.

Кроме того, с 5 по 27, 29, 30 апреля, а также 1 мая поезд будет выезжать из Москвы в 18:37. В Самару он приедет без изменений – в 10:11.

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