Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 16:55

В Самаре состоится вечер в честь 200-летия со дня рождения педагога и писателя Константина Ушинского

Участие в нем примут дети из клуба юных филателистов, родители, заслуженные педагоги губернии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мероприятие пройдет 1 апреля 2023 года

Мероприятие пройдет 1 апреля 2023 года

В субботу, 1 апреля 2023 года, в Самаре состоится вечер, посвященный 200-летию со дня рождения педагога и писателя Константина Ушинского. Мероприятие пройдет в Доме Иванова.

– Вечер станет частью XII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет», который посвящен Году педагога и наставника. Впервые в Самаре Почта откроет экспозицию, посвященную Константину Ушинскому, и представит марку, выпущенную к его юбилею, – рассказали в официальной группе Дома Иванова.

Участие в мероприятии примут дети из клуба юных филателистов, родители, заслуженные педагоги региона. А художественный руководитель театра «Лицом к лицу» Екатерина Евтух прочтет произведение Ушинского «Сумка почтальона».

Начало мероприятия в 15:00. Вход по предварительной записи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.