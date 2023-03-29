В Самаре состоится вечер в честь 200-летия со дня рождения педагога и писателя Константина Ушинского

Мероприятие пройдет 1 апреля 2023 года
В субботу, 1 апреля 2023 года, в Самаре состоится вечер, посвященный 200-летию со дня рождения педагога и писателя Константина Ушинского. Мероприятие пройдет в Доме Иванова.
– Вечер станет частью XII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет», который посвящен Году педагога и наставника. Впервые в Самаре Почта откроет экспозицию, посвященную Константину Ушинскому, и представит марку, выпущенную к его юбилею, – рассказали в официальной группе Дома Иванова.
Участие в мероприятии примут дети из клуба юных филателистов, родители, заслуженные педагоги региона. А художественный руководитель театра «Лицом к лицу» Екатерина Евтух прочтет произведение Ушинского «Сумка почтальона».
Начало мероприятия в 15:00. Вход по предварительной записи.
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