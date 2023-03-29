Студентам из Тольятти рассказали об особенностях профессии следователя

Беседу с учащимися вузов провели полицейские и общественники Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Какими качествами должен обладать будущий следователь, каковы особенности этой работы и как можно поступить в вузы системы МВД РФ. Ответы на эти и многие другие вопросы студентам ТГУ дали полицейские и общественники Тольятти. Беседа была проведена в преддверии 60-летия органов предварительного следствия.

– Студентам рассказали о требованиях к деловым и морально-нравственным качествам следователя, физподготовке, разъяснили порядок и условия поступления на службу в ОВД. Они также узнали о льготах, компенсациях и социальных гарантиях, предусмотренных для сотрудников, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В завершение встречи полицейские ответили на вопросы студентов, а те, в свою очередь, признались, что всерьез задумались о службе в органах внутренних дел.

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