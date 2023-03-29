Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 29 марта 2023 года

23 пациента сейчас находятся в больницах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Самарской области зафиксировали 370 случаев коронавируса. Об этом в среду, 29 марта, сообщили в региональном правительстве. Рассказываем, жители каких городов и районов подхватили заболевание.

В Самаре COVID-19 заболели 113 человек, в Тольятти 61, в Чапаевске 21, в Кинеле 19, в Борском районе 15, в Сызрани 14, в Отрадном 12. По 11 случаев зарегистрировали в Кинельском районе, Новокуйбышевске и Октябрьске.

В Красноармейском районе инфекцию нашли у 8 жителей, в Челно-Вершинском и Большеглушицком районах – у 6. В Хворостянском районе и Пестравском районах, Похвистнево и Жигулевске заболели по 5 человек, в Похвистневском, Нефтегорском, Кинель-Черкасском, Безенчукском, Клявлинском и Исаклинском районах – по 4. Еще 3 случая зафиксировали в Ставропольском районе.

По двое человек заразились в Большечерниговском, Камышлинском, Шенталинском, Приволжском, Кошкинском и Шигонском районах. В Алексеевском, Сергиевском и Елховском районах – по одному.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.