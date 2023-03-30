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НовостиОбщество30 марта 2023 3:52

В Самаре открыли мемориал войскам национальный гвардии

Монумент установили в сквере Ветеранов
Алена ПРОВКИНА
Открытие произошло 26 марта. Фото: городская администрация

Открытие произошло 26 марта. Фото: городская администрация

В Самаре стало известно об открытии монумента, посвященного войскам национальной гвардии. Торжественное мероприятие состоялось 26 марта 2023 года.

По информации городской администрации, в Куйбышевском районе монумент открыли в преддверии Дня внутренних войск МВД. Памятник установили в сквере Ветеранов. Торжественное открытие прошло при участии ветеранов внутренних войск, действующих сотрудников Росгвардии, военнослужащих и сотрудников МВД.

Помимо этого, во время открытия монумента присутствовали добровольцы и глава Куйбышевского района Алексей Коробков.

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