В Самаре открыли мемориал войскам национальный гвардии

Открытие произошло 26 марта. Фото: городская администрация

В Самаре стало известно об открытии монумента, посвященного войскам национальной гвардии. Торжественное мероприятие состоялось 26 марта 2023 года.

По информации городской администрации, в Куйбышевском районе монумент открыли в преддверии Дня внутренних войск МВД. Памятник установили в сквере Ветеранов. Торжественное открытие прошло при участии ветеранов внутренних войск, действующих сотрудников Росгвардии, военнослужащих и сотрудников МВД.

Помимо этого, во время открытия монумента присутствовали добровольцы и глава Куйбышевского района Алексей Коробков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал