Озеро Морозиха должны благоустроить в Самарской области в мае 2023 года

Сейчас специалисты устанавливают беседки для отдыха. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году продолжаются работы по благоустройству территории озера Морозиха в селе Хворостянка Самарской области. Они должны быть полностью завершены в мае. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

На территории должны установить качели, скамейки для отдыха и провести озеленение. Сейчас специалисты устанавливают беседки для отдыха. Напомним, благоустройство стартовало в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали в администрации Хворостянского района, озеро является одним из наиболее полюбившихся жителям и гостям области местом. Работы начались еще в 2021 году. За два года территория заметно преобразилась. Там уже уложена тротуарная дорожка, есть мостики для рыбалки и автоматы с искусственной подпиткой.