Самарская область стала одним из самых активных регионов по прохождению «Урока цифр»

Занятия проводятся в виде онлайн-игр для учащихся младшей, средней и старшей школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область оказалась в числе самых активных регионов по прохождению всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме мобильных угроз. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

При прохождении заданий дети, их родители и учителя могут узнать основы безопасного поведения в интернете. Также самыми активными регионами по количеству прохождений за две недели стали Оренбургская, Белгородская, Новосибирская, Ростовская, Московская области и др.

В этом учебном году «Урок цифры» проходит с 13 марта по 2 апреля. Занятия проводятся в виде онлайн-игр для учащихся младшей, средней и старшей школы. Цель урока – научить ребенка безопасно пользоваться устройствами, познакомить с профессиями, связанными с кибербезопасностью, защитой данных на устройствах.

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