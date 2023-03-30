Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 4:31

Самарская область стала одним из самых активных регионов по прохождению «Урока цифр»

В этом учебном году «Урок цифры» проходит с 13 марта по 2 апреля
Ирина СИНЕГУБОВА
Занятия проводятся в виде онлайн-игр для учащихся младшей, средней и старшей школы.

Занятия проводятся в виде онлайн-игр для учащихся младшей, средней и старшей школы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область оказалась в числе самых активных регионов по прохождению всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме мобильных угроз. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

При прохождении заданий дети, их родители и учителя могут узнать основы безопасного поведения в интернете. Также самыми активными регионами по количеству прохождений за две недели стали Оренбургская, Белгородская, Новосибирская, Ростовская, Московская области и др.

В этом учебном году «Урок цифры» проходит с 13 марта по 2 апреля. Занятия проводятся в виде онлайн-игр для учащихся младшей, средней и старшей школы. Цель урока – научить ребенка безопасно пользоваться устройствами, познакомить с профессиями, связанными с кибербезопасностью, защитой данных на устройствах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.