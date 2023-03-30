В Самаре наркоторговец хотел продать 1,4 кг веществ

Уголовное дело находится на контроле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в сбыте крупной партии наркотиков.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства задержали мужчину в марте 2023 года. В его квартире обнаружили незаконные вещества, общая масса которых превышала 1,4 килограмма. Прокуратура приступила к проверке.

По делу проводят комплекс следственных действий. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле прокуратуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал