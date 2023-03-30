В Самаре многие жители хотели бы работать 36 часов в неделю

Самарцы хотят работать меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители поддерживают введение 36-часовой рабочей недели. Горожане хотели бы больше времени уделять отдыху.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 81% респондентов хотели бы работать с понедельника по четверг по прежнему графику, а в пятницу сделать сокращенный день до обеда. Только 14% опрошенных выступают против такой идеи. При этом, большинство самарцев уверены, что сокращенный день не скажется на объеме выполненной работы.

Лишь малая часть горожан не уверены в том, что успеют доделать все свои дела. Женщины чаще мужчин поддерживают подобную инициативу.

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