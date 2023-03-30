Грузовая переправа от Октябрьского спуска до села Рождествено начала работать в Самаре 27 марта

Отправляться от Октябрьского спуска суда будут в 8:00 и 15:00. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

С понедельника, 27 марта 2023 года, на Волге в Самаре начала работать грузовая переправа. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Паром возобновил свое движение от Октябрьского спуска до села Рождествено. Для пассажиров предусмотрены два рейса в день. Так, отправляться от Октябрьского спуска суда будут в 8:00 и 15:00, а от села Рождествено — в 6:00 и 13:00.

Ранее сообщалось, что с 24 марта 2023 года между Самарой и Рождествено запустили теплоходы «Ом». Они выполняют семь рейсов в день. При движении из Самары в 9:00 и 15:00 предусмотрен заход на Проран.

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