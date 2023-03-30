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НовостиОбщество30 марта 2023 5:29

Количество авиарейсов из Самары в Душанбе увеличится с 31 марта 2023 года

К полетам на данном направлении приступит авиакомпания Nordwind
Ирина СИНЕГУБОВА
Отправиться в столицу Таджикистана можно будет по пятницам.

Отправиться в столицу Таджикистана можно будет по пятницам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 31 марта, начнут летать дополнительные самолеты на направлении Самара – Душанбе. В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

— С 31 марта к полетам в Душанбе приступит авиакомпания Nordwind. Рейсы будут выполняться один раз в неделю, — говорится в сообщении.

Так, отправиться в столицу Таджикистана можно будет по пятницам. Время вылета из Самары – 06:45, а обратно из Душанбе – 12:30. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing-737. Пассажиры проведут в пути – 3 часа 20 минут.

Напомним, на данном направлении перелеты также осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии». Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, а с условиями перевозки – на сайтах авиаперевозчиков.

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