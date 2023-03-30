В Самарской области мужчина понесет уголовную ответственность за пьяное вождение

Полицейские задержали нарушителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Анино Самарской области сотрудники полиции проводили направленные рейды. Во время мероприятия они задержали водителя с признаками алкогольного опьянения.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления алкоголя. Оказалось, в 2021 году мужчину уже привлекали к ответственности за подобное преступление. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Автомобиль направили на специализированную стоянку. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

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