Самарский двигатель обеспечил успешный запуск новейшей ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

Пуск ракеты состоялся в интересах Минобороны России / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В среду, 29 марта 2023 года, в 22:57 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала новейшая ракета «Союз-2.1в» легкого класса. Ее успешный пуск обеспечил двигатель, произведенный предприятием «ОДК-Кузнецов».

- Ракета «Союз-2.1в» оснащена силовой установкой НК-33А. Двигатель отработал без замечаний и успешно вывел носитель на заданную орбиту, - сообщили в пресс-службе самарского завода.

Отметим, пуск ракеты с космическим аппаратом на борту состоялся в интересах министерства обороны России. Как сообщили в «Роскосмосе», выведение спутника на расчетную орбиту прошло штатно. Аппарату присвоили порядковый номер «Космос-2568».

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