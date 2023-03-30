В самарской школе обнаружили грубые нарушения пожарной безопасности

Двери на лестничных клетках не были оборудованы механизмами для самозакрывания. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В самарской школе, рассчитанной на 700 обучающихся, провели проверку техники пожарной безопасности и обнаружили грубые нарушения.

— Двери на лестничных клетках не оборудованы механизмами для самозакрывания, есть неточности в декларации, а у ответственного за пожарную безопасность отсутствует соответствующее обучение, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Суд обязал учебное заведение устранить нарушения. Руководство школы приступило к работам только после мер принудительного исполнения и оплаты исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

В результате в школе установили дверные механизмы, внесли изменения в декларацию пожарной безопасности, а ответственным за пожарную безопасность прошел обучение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.