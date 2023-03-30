В самарской школе обнаружили грубые нарушения пожарной безопасности

Двери на лестничных клетках не были оборудованы механизмами для самозакрывания.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
В самарской школе, рассчитанной на 700 обучающихся, провели проверку техники пожарной безопасности и обнаружили грубые нарушения.
— Двери на лестничных клетках не оборудованы механизмами для самозакрывания, есть неточности в декларации, а у ответственного за пожарную безопасность отсутствует соответствующее обучение, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.
Суд обязал учебное заведение устранить нарушения. Руководство школы приступило к работам только после мер принудительного исполнения и оплаты исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.
В результате в школе установили дверные механизмы, внесли изменения в декларацию пожарной безопасности, а ответственным за пожарную безопасность прошел обучение.
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