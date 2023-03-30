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НовостиОбщество30 марта 2023 6:56

В самарской школе обнаружили грубые нарушения пожарной безопасности

Суд обязал учебное заведение устранить нарушения
Ирина СИНЕГУБОВА
Двери на лестничных клетках не были оборудованы механизмами для самозакрывания.

Двери на лестничных клетках не были оборудованы механизмами для самозакрывания.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В самарской школе, рассчитанной на 700 обучающихся, провели проверку техники пожарной безопасности и обнаружили грубые нарушения.

— Двери на лестничных клетках не оборудованы механизмами для самозакрывания, есть неточности в декларации, а у ответственного за пожарную безопасность отсутствует соответствующее обучение, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Суд обязал учебное заведение устранить нарушения. Руководство школы приступило к работам только после мер принудительного исполнения и оплаты исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

В результате в школе установили дверные механизмы, внесли изменения в декларацию пожарной безопасности, а ответственным за пожарную безопасность прошел обучение.

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