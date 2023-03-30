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НовостиПроисшествия30 марта 2023 6:58

В Самарской области полицейские задержали женщину с наркотиками в кармане

Ее подозревают в незаконном обороте наркотиков
Алена ПРОВКИНА
Полицейские задержали женщину

Полицейские задержали женщину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области сотрудники полиции получили информацию о злоумышленнице. Ее подозревали в незаконном обороте запрещенных веществ.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители задержали злоумышленницу на одной из улиц города поздним вечером. Женщина стала заметно нервничать и отказалась проходить медицинское освидетельствование. В ходе досмотра полицейские обнаружили в кармане подозреваемой наркотические вещества.

Женщина призналась, что купила наркотики для личного потребления. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит срок лишения свободы до трех лет.

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