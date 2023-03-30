Дмитрий Азаров рассказал президенту о готовности бойцов мстить за гибель товарищей в Макеевке

Власти Самарской области оказывают бойцам СВО и их семьям всестороннюю помощь и поддержку Фото: правительство Самарской области

Глава Самарской области Дмитрий Азаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о готовности бойцов мстить за гибель товарищей в Макеевке. Информация об этом прозвучала на встрече главы государства и губернатора 28 марта 2023 года.

- Бойцы мне сказали: «Мы землю грызть будем, но за парней отомстим». То, что будет так, я не сомневаюсь. А наша оборонка в этом поможет, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, трагедия в Макеевке произошла в первые минуты 2023 года. ВСУ нанесли удар по зданию, где располагались российские военнослужащие. По данным Министерства обороны РФ, погибли 89 человек, десятки получили ранения. Среди тех, кто был там новогодней ночью, оказались и уроженцы Самарской области.

- Вся страна переживает, - отметил Владимир Путин.

По словам губернатора, раненых бойцов изначально доставили в больницы Ростова и Макеевки. В дальнейшем часть из них перевезли на лечение и реабилитацию на родную землю - в Самарскую область. Некоторых пострадавших определили в специализированные госпитали Санкт-Петербурга и Москвы. Власти региона оказывают военнослужащим и их семьям всю необходимую помощь.

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