Самарцам рассказали, как сэкономить в продуктовых магазинах

Жители смогут купить продукты по низким ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как сэкономить в продуктовых магазинах. Специалисты провели мониторинг минимальных цен.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 400 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Картофель за 20,49 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Молоко за 38,87 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинском районе. Морковь за 25,9 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района.

Подобные мониторинги проводят, чтобы составить динамику роста цен. Вся подробная информация указана на сайте мэрии.

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