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НовостиОбщество30 марта 2023 7:35

В Тольятти начали ремонтировать дорогу на улице Новозаводской в марте 2023

Работы начались раньше запланированного срока
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас выполняется фрезерование асфальтового покрытия. Фото: администрация Тольятти

Сейчас выполняется фрезерование асфальтового покрытия. Фото: администрация Тольятти

В Тольятти на ул. Новозаводской начался ремонт дорожного покрытия, подрядная организация АО «БСК-СПБ» приступила к работам раньше сроков. Ремонт дороги должен был начаться с 3 апреля, но стартовал уже 28 марта.

— Сейчас выполняется фрезерование асфальтового покрытия. В виду большой загруженности улицы автомобильным транспортом работы ведутся в ночное время, — рассказали в администрации Тольятти.

Всего в 2023 году в автограде благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 7 участков городских магистралей. На ул. Новозаводской в Центральном районе предстоит выполнить самый внушительный объем работ. Покрытие обновят на всем протяжении дороги, от ул. Шлютова до Обводного шоссе.

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