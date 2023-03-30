Екатерина Колотовкина – о помощи губернатора семьям бойцов СВО: «На него всегда можно положиться»

Дмитрий Азаров регулярно ездит на передовую и встречается с бойцами-земляками Фото: правительство Самарской области

Супруга военного, председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина прокомментировала встречу президента России Владимира Путина и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 28 марта 2023 года. Она подтвердила слова главы региона о помощи семьям бойцов СВО.

- Дмитрий Игоревич с первых дней специальной военной операции подставил нам, семьям военнослужащих, свое крепкое плечо. Мы всегда знаем, что на него можно положиться и проблемы семей военнослужащих в нашем регионе - в приоритете, - отметила Екатерина Колотовкина.

Региональный представитель комитета семей воинов Отечества поблагодарила губернатора за то, что он часто навещает военных на передовой. Дмитрий Азаров регулярно ездит в зону СВО, чтобы передать бойцам гуманитарную помощь, дополнительное снаряжение и пообщаться с солдатами. Он выслушивает просьбы и обращения каждого земляка, а затем передает их в работу.

Екатерина Колотовкина также рассказала, как Дмитрий Азаров поддержал проект «Жены Героев», который зародился в ходе одной из поездок в Луганск. Тогда она показала губернатору фото супруг бойцов, которые ждут их дома, и поделилась идеей создания интересного проекта. Сначала уникальную фотовыставку организовали в Самаре, а теперь проект уже активно шагает по всей стране.

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