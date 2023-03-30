В Самарской области сварщик перевел мошенникам 1 млн рублей

Мужчина лишился крупной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местный житель стал жертвой мошенников. Неизвестные представились сотрудниками финансовых организаций.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мошенники связались с потерпевшем в мессенджере и сообщили, что являются персональными менеджерами. На имя сварщика пытаются взять кредит. Чтобы не потерять средства, горожанину предложили самостоятельно оформить кредит и перевести средства на более безопасный счет.

Мужчина доверился злоумышленникам, которые перестали выходить на связь после перевода денег. Возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал