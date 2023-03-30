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НовостиПроисшествия30 марта 2023 7:59

В Самарской области сварщик перевел мошенникам 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Мужчина лишился крупной суммы

Мужчина лишился крупной суммы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местный житель стал жертвой мошенников. Неизвестные представились сотрудниками финансовых организаций.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мошенники связались с потерпевшем в мессенджере и сообщили, что являются персональными менеджерами. На имя сварщика пытаются взять кредит. Чтобы не потерять средства, горожанину предложили самостоятельно оформить кредит и перевести средства на более безопасный счет.

Мужчина доверился злоумышленникам, которые перестали выходить на связь после перевода денег. Возбуждено уголовное дело.

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